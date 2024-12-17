Президент Таджикистана выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с трагедией с пассажирским самолетом "Азербайджанских авиалиний", который разбился сегодня неподалеку от города Актау в Казахстане.
"С чувством сопереживания и глубокой печали воспринял трагическое известие о крушении пассажирского авиалайнера "Азербайджанских авиалиний" близ аэропорта города Актау Республики Казахстан, в результате которого имеются большие человеческие жертвы"
– Эмомали Рахмон
Глава Таджикистана подчеркнул, что Душанбе выражает искренние соболезнования семьям и близким жертв авиакатастрофы.
"Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления"
– Эмомали Рахмон
Крушение самолета в Актау
Ранее сегодня самолет Embraer 190 AZAL, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился на расстоянии 3 км от аэропорта Актау. На борту было 62 пассажира и 5 членов экипажа. По последним данным, выжили 29 человек, они находятся в больнице. В Азербайджане завтра объявлен день траура.