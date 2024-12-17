Вестник Кавказа

Президент Таджикистана выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

Эмомали Рахмон
© Фото: Сайт президента России
Таджикистанский президент Эмомали Рахмон направил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи крушением самолета AZAL. В авиакатастрофе погибли, по последним данным, 38 человек.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с трагедией с пассажирским самолетом "Азербайджанских авиалиний", который разбился сегодня неподалеку от города Актау в Казахстане.

"С чувством сопереживания и глубокой печали воспринял трагическое известие о крушении пассажирского авиалайнера "Азербайджанских авиалиний" близ аэропорта города Актау Республики Казахстан, в результате которого имеются большие человеческие жертвы"

– Эмомали Рахмон

Глава Таджикистана подчеркнул, что Душанбе выражает искренние соболезнования семьям и близким жертв авиакатастрофы.

"Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления"

– Эмомали Рахмон

Крушение самолета в Актау

Ранее сегодня самолет Embraer 190 AZAL, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился на расстоянии 3 км от аэропорта Актау. На борту было 62 пассажира и 5 членов экипажа. По последним данным, выжили 29 человек, они находятся в больнице. В Азербайджане завтра объявлен день траура.

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