Вестник Кавказа

В Керченском проливе с поверхности моря удалили 25 тонн мазута

Люди на пляже на закате
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В зоне загрязнения мазутом после крушения танкеров оказались десятки километров пляжей Краснодарского края. Спасатели продолжают убирать отходы как на суше, так и на море.

Специалисты собрали 25 тонн мазута с поверхности моря в Керченском проливе. Также спасательные службы провели обработку около 28 тыс кв м водной поверхности специальным раствором против загрязнений, рассказали в оперштабе МЧС Кубани.  

Сообщается, что спасатели в течение суток обследовали пляжи и удалили загрязнения на площади около 5 тыс кв м, собрано более 14 тонн загрязненного грунта. 

Всего специалисты и волонтеры удалили уже более 20 тыс тонн загрязненного грунта на черноморском побережье. Объем отходов, которые необходимо собрать, составляет порядка 200 тыс тонн.

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