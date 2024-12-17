Вестник Кавказа

Катастрофа в Черном море: рыболовство в России не пострадает

Катастрофа в Черном море: рыболовство в России не пострадает
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Разлив нефтепродуктов в Черном море не сильно скажется на рыбной отрасли в России. Причина – небольшой вклад Азово-Черноморского бассейна в общий объем производства.

Рыбная отрасль в России почти не почувствует последствий от разлива нефти в Черном море, рассказали в НКО «Рыбный союз».

«Доля добычи в Азово-Черноморском бассейне небольшая. К середине декабря 2024 года общий вылов российскими рыбками превысил 4,7 млн т, из них вклад Азово-Черноморского бассейна — менее 1% (32 тыс. т). То есть из-за ЧС не будет дефицита ни рыбы, ни рыбной продукции на рынке»

- НКО «Рыбный союз»

Несмотря на это, экологическая катастрофа так или иначе коснется рыбаков и рыбоводов в черноморских районах, так как она оставляет крайне негативный след на водных биоресурсах. В НКО подчеркнули в разговоре с изданием РБК Краснодар, что необходимо как можно быстрее справиться с последствиями происшествия.

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