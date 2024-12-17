Вестник Кавказа

В Алматы погиб чемпион мира по тайскому боксу

В Алматы погиб чемпион мира по тайскому боксу
© Фото: Telegram-канал “За нами уже выехали“
В Алматы убит 20-летний чемпион мира кикбоксер Али Серик - по информации полиции, между ним и его знакомым произошла ссора, спортсмена ударили ножом. Подозреваемый уже задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

В крупнейшем мегаполисе Казахстана Алматы минувшей ночью от ножевого ранения погиб самый молодой чемпион мира по тайскому боксу – 20-летний спортсмен Али Серик, сообщил Telegram-канал "За нами уже выехали".

Как сообщили в департаменте полиции Алматы, подозреваемый уже задержан.

"По факту убийства 20-летнего мужчины Управлением полиции Наурызбайского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан "по горячим следам" и водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, между знакомыми произошла ссора, в результате чего один из них применил нож. Орудие преступления изъято. Другие обстоятельства устанавливаются"

- полиция Алматы

Али Серик - профессиональный боец-кикбоксер, выступавший в известной сингапурской организации ONE Championship, в которой он представлял алматинскую команду Titan Fight Club. В 2022 году в 17-летнем возрасте он стал самым молодым чемпионом мира по муай-тай среди взрослых, одержав победу на чемпионате в Малайзии, передает Sputnik Казахстан.

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