Вестник Кавказа

Жители Чечни получили 1600 рабочих мест

Жители Чечни получили 1600 рабочих мест
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Благодаря осуществлению инвестпроектов в Чечне прибавилось свыше 1,6 тыс новых рабочих мест. Также в республике идет активное возведение жилых домов.

Свыше 1,6 тыс новых рабочих мест появилось в Чечне. Это стало возможно за счет осуществления 160 инвестпроектов, рассказал глава республики Рамзан Кадыров.

«В текущем году также реализовали 160 инвестиционных проектов и создали 1 641 рабочее место. На стадии реализации 506 инвестпроектов, которые позволят создать 9 385 рабочих мест. Идет активное строительство жилья. В этом году ввели более 2,3 миллиона квадратных метров нового жилья»

- Рамзан Кадыров

Кроме того, в Чечне снизился уровень безработицы в условиях стабильного прироста населения, передал глава региона. Он отметил, что республика занимает лидирующую позицию в реализации нацпроектов в России.

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