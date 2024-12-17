Жители Чечни получили 1600 рабочих мест

Благодаря осуществлению инвестпроектов в Чечне прибавилось свыше 1,6 тыс новых рабочих мест. Также в республике идет активное возведение жилых домов.
Свыше 1,6 тыс новых рабочих мест появилось в Чечне. Это стало возможно за счет осуществления 160 инвестпроектов, рассказал глава республики Рамзан Кадыров.
«В текущем году также реализовали 160 инвестиционных проектов и создали 1 641 рабочее место. На стадии реализации 506 инвестпроектов, которые позволят создать 9 385 рабочих мест. Идет активное строительство жилья. В этом году ввели более 2,3 миллиона квадратных метров нового жилья»
- Рамзан Кадыров
Кроме того, в Чечне снизился уровень безработицы в условиях стабильного прироста населения, передал глава региона. Он отметил, что республика занимает лидирующую позицию в реализации нацпроектов в России.