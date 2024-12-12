Поезд врезался в машину в Дагогнях – ранены двое

Авария с участием поезда и легковой машины случилась сегодня днем в Дагестане. В результате нее есть пострадавшие. Среди получивших травмы – несовершеннолетняя девушка-подросток.

Столкновение поезда и автомобиля произошло во вторник днем в городе Дагестанские Огни, о происшествии рассказали в МВД Дагестана.

По данным ведомства, сигнал об инциденте был получен в 13.15 мск. Звонивший сообщил о ЧП на переезде через железнодорожные пути: по его словам, пригородная электричка врезалась в автомобиль "Лада Веста".

За рулем машины был житель Дахадаевского района, мужчина 46 лет. Он получил травмы и был госпитализирован. Попала в больницу и его 14-летняя пассажирка.

Предварительно известна причина аварии: водитель мог не справиться с управлением, в результате чего и выехал на рельсы, когда поезд был уже близко.