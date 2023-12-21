Незапланированный салют: ларек с пиротехникой горел на Ставрополье

Свидетелями необычного и громкого зрелища стали жители Минвод. В киоске, где продавалась пиротехника, начался пожар, от огня начали приходить в действие фейерверки и салюты, предназначавшиеся для продажи.

Салют, хотя и не праздничный, увидели и услышали жители Минеральных Вод – небольшой уличный ларек, где продавалась пиротехника, загорелся, и его содержимое оказалось подожжено, рассказали в МЧС России.

Судя по видео с места событий, пламя запустило хранившуюся внутри пиротехнику, так что звуки срабатывающих фейерверков были очень громкими. Однако площадь пожара оказалась невелика – 6 кв м. Его потушили пожарные.

"К счастью, обошлось без пострадавших"

– МЧС

В ведомстве напомнили, что во время запуска пиротехники, неважно, преднамеренный он или случайный, нужно максимально быстро отойти на безопасное расстояние, и чем дальше, тем безопаснее.

Видео из открытых источников также публикует МЧС России.