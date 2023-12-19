Пиротехнику на Новый год запретили использовать в помещениях в КЧР

Меры пожарной безопасности ужесточили в Карачаево-Черкесии в преддверии Нового года. Власти ввели запрет на использование любой пиротехники не на открытом воздухе.

Обойтись без пиротехники при праздновании Нового года 2024 не на улице придется жителям КЧР. О новом запрете рассказали в пресс-службе главы региона.

Это решение было принято на заседании республиканской комиссии по ЧС. Оно призвано сделать праздники более безопасными.

"Запретить применение пиротехнических изделий, проведение салютов и фейерверков в помещениях, зданиях и сооружениях"

– пресс-служба

За меры пожарной безопасности на праздниках в учреждениях ответственность несут главы городов и районов. Дежурить на таких мероприятих будут ответственные лица добровольные пожарные.