Подарки на Новый год: чего хотят россияне?

Россияне предпочитают получать сладости и деньги в качестве новогоднего подарка. Худшим подарком граждане считают носки.

Опрос показал, что россияне хотели бы получить на Новый год, и какие подарки им не нравятся.

"Самыми желаемым подарком на Новый год респонденты назвали сладости (19%) и деньги (18%)"

– опрос сервиса "Яндекс Путешествия"

Обмениваться подарками с родными и друзьями планируют в этом году больше половины россиян, 41% предпочитают делать сюрпризы, а не спрашивать заранее о желанном подарке. При этом чаще всего респонденты дарят косметику и парфюмерию, алкогольные напитки, паззлы и настольные игры.

Опрошенные назвали и самый худший новогодний презент - им оказались носки, почти треть россиян не хотели бы получить такой подарок. Плохими подарками участники опроса считают также соленья и средства для душа, последние при этом - весьма распространенный подарок, передает ТАСС.

Опрос проводился в декабре, участие в нем приняли более 4,2 тыс человек.