Вестник Кавказа

На Кубани создали еще четыре охраняемые природные территории

На Кубани создали еще четыре охраняемые природные территории
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Геленджике появились четыре новые природные территории, которые будут охраняться властями. Всего в регионе 457 природных зон с охранным статусом.

В Краснодарском крае появились еще четыре охраняемые природные территории, рассказал глава региона  Вениамин Кондратьев. 

Сообщается, что охраняемые природные зоны учредили в окрестностях Геленджика, их общая площадь превышает 3 тыс га. Под охраной государства теперь находятся природный комплекс "Южно-Геленджикский", а также памятники природы "Баркова дача", "Джанхотский бор пицундской сосны" и "Церковная щель". 

Сообщается, что новый статус территорий позволяет защитить их от вырубки и застройки, а также поддерживать сохранность редких видов флоры и фауны. 

Всего в регионе насчитывается 457 охраняемых природных территорий.  

Ранее стало известно, что в Новороссийске появится заказник «Хребет Семисам».

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