На Кубани создали еще четыре охраняемые природные территории

В Геленджике появились четыре новые природные территории, которые будут охраняться властями. Всего в регионе 457 природных зон с охранным статусом.

В Краснодарском крае появились еще четыре охраняемые природные территории, рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Сообщается, что охраняемые природные зоны учредили в окрестностях Геленджика, их общая площадь превышает 3 тыс га. Под охраной государства теперь находятся природный комплекс "Южно-Геленджикский", а также памятники природы "Баркова дача", "Джанхотский бор пицундской сосны" и "Церковная щель".

Сообщается, что новый статус территорий позволяет защитить их от вырубки и застройки, а также поддерживать сохранность редких видов флоры и фауны.

Всего в регионе насчитывается 457 охраняемых природных территорий.

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