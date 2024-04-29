Вестник Кавказа

Сеть заправок для электромобилей расширили в Ингушетии

Сеть заправок для электромобилей расширили в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На территории Ингушетии установили новые заправки для автомобилей. Несколько таких станций появилось в Назрани и Малгобеке.

В 2024 году в Ингушетии появилось 6 новых зарядных станций для электромобилей. Об этом поведали в министерстве энергетики и ЖКХ республики.

"В этом году в республике установлены 6 зарядных станций для электромобилей в рамках госпрограммы " Развитие энергетики"

– пресс-служба ведомства

Там отметили, что новые зарядные станции находятся рядом с трассой "Кавказ". В частности, их установили в Назрани, Малгобеке и в нескольких сельских поселениях. Всего планируется открыть десяток таких объектов.

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