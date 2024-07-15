Вестник Кавказа

Пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиян доставили в аэропорт Жуковский

Пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиян доставили в аэропорт Жуковский
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В казахстанском Актау вчера потерпел крушение рейс Баку-Грозный авиакомпании AZAL. В катастрофе выжило девять российских граждан, которые были доставлены сегодня на родину спецбортом МЧС.

Девять россиян, которые пострадали при крушении пассажирского самолета в Актау, доставлены в аэропорт в подмосковном Жуковском, поведали в пресс-службе МЧС России. 

"Спецборт МЧС России с гражданами, пострадавшими при крушении пассажирского самолета, приземлился в аэропорту Жуковский"

– МЧС России 

Сообщается, что пострадавших сопровождают работники медицинской службы МЧС. 

Напомним, самолет авиакомпании AZAL накануне потерпел крушение возле города Актау в западной части Казахстана. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. В результате катастрофы выжили 29 человек.

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