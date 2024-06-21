Сборная России сохранила 34 место в рейтинге ФИФА

Национальная команда России продолжает оставаться на 34 месте в рейтинге ФИФА. Первую строчка сохранила Аргентина.

Международная федерация футбола выпустила обновление рейтинга сборных мира. Согласно новой версии табели о рангах, Россия сохранила 34 позицию, сообщается на официальном сайте футбольной организации.

Отметим, что с момента последней версии рейтинга национальная сборная не провела ни одного матча, однако на ситуацию кардинальным образом это не повлияло.

Напомним, что сборная не допускается ФИФА и УЕФА к официальным турнирам с 2022 года, однако имеет право проводить товарищеские матчи.

Сильнейшей командой по-прежнему остается действующий чемпион мира Аргентина. Конкурировать с южноамериканской сборной пытаются Франция и Испания, занимающая вторую и третью строчки рейтинга соответственно.