Вестник Кавказа

Сборная России сохранила 34 место в рейтинге ФИФА

Сборная России сохранила 34 место в рейтинге ФИФА
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Национальная команда России продолжает оставаться на 34 месте в рейтинге ФИФА. Первую строчка сохранила Аргентина.

Международная федерация футбола выпустила обновление рейтинга сборных мира. Согласно новой версии табели о рангах, Россия сохранила 34 позицию, сообщается на официальном сайте футбольной организации.  

Отметим, что с момента последней версии рейтинга национальная сборная не провела ни одного матча, однако на ситуацию кардинальным образом это не повлияло. 

Напомним, что сборная не допускается ФИФА и УЕФА к официальным турнирам с 2022 года, однако имеет право проводить товарищеские матчи. 

Сильнейшей командой по-прежнему остается действующий чемпион мира Аргентина. Конкурировать с южноамериканской сборной пытаются Франция и Испания, занимающая вторую и третью строчки рейтинга соответственно.

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