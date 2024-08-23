Сборная России по футболу может сыграть с Брунеем в ноябре

Товарищеский матч с Брунеем планируется в ноябре. Также игроки национальной команды России по футболу сыграют с Сирией.
Вторым соперником для российской сборной после Сирии в ноябре может стать Бруней.
"Устная договоренность о проведении матча уже достигнута. Игра состоится в России, и все расходы на себя возьмет принимающая сторона. Осталось только чтобы РФС согласовал проведение матча с ФИФА"
- Футбольная ассоциация Брунея
Бруней представляет собой небольшое государство на острове Калимантан (Борнео). Футбольная сборная Брунея считается одной из слабейших в мире – 190 место в рейтинге ФИФА. Национальная команда этой страны ни разу не проходила квалификацию к крупным турнирам.
Товарищеская игра должна пройти 15 ноября, передает "Спорт Экспресс".