Вестник Кавказа

Сборная России по футболу может сыграть с Брунеем в ноябре

Сборная России по футболу может сыграть с Брунеем в ноябре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Товарищеский матч с Брунеем планируется в ноябре. Также игроки национальной команды России по футболу сыграют с Сирией.

Вторым соперником для российской сборной после Сирии в ноябре может стать Бруней.  

"Устная договоренность о проведении матча уже достигнута. Игра состоится в России, и все расходы на себя возьмет принимающая сторона. Осталось только чтобы РФС согласовал проведение матча с ФИФА"

 - Футбольная ассоциация Брунея

Бруней представляет собой небольшое государство на острове Калимантан (Борнео). Футбольная сборная Брунея считается одной из слабейших в мире – 190 место в рейтинге ФИФА. Национальная команда этой страны ни разу не проходила квалификацию к крупным турнирам. 

Товарищеская игра должна пройти 15 ноября, передает "Спорт Экспресс". 

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