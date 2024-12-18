Вестник Кавказа

Азербайджан и Казахстан обсудили трагедию под Актау

Азербайджан и Казахстан обсудили трагедию под Актау
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главы правительств Азербайджана и Казахстана провели встречу, на которой обсудили причины трагедии с самолетом Азербайджанских авиалиний около Актау. Катастрофа в Казахстане также стала темой обсуждения глав МИД стран.

Ход совместного расследования причин авиакатастрофы под Актау обсудили главы правительств Азербайджана и Казахстана Али Асадов и Олжас Бектенов, рассказала пресс-служба азербайджанского кабмина.

Собеседники обменялись соболезнованиями в связи с гибелью граждан их стран в результате крушения самолета компании AZAL, выжившим они пожелали скорейшего выздоровления. Али Асадов выразил слова благодарности казахстанской стороне за оперативные действия спасателей и поддержку в вопросах, касающихся трагедии.

Главы правительств обсудили оказание помощи пострадавшим, координацию действий между профильными ведомствами и другие меры, касающиеся ЧП.

Также переговоры провели главы МИД Азербайджана и Казахстана Джейхун Байрамов и Мурат Нуртлеу.

Казахстанский министр отметил, что после крушения самолета все чрезвычайные службы Актау были мгновенно мобилизованы. Также в связи с трагедией была создана следственная группа. Азербайджанский министр поблагодарил Астану за оперативные действия и передал слова соболезнования своему коллеге и его народу.

Напомним, что на борту воздушного суда Embraer компании AZAL находилось 67 пассажиров, включая 5 членов экипажа. Из них 29 человек выжили, часть находится в больнице. В связи с трагедией в Азербайджане объявлен траур сегодня.

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