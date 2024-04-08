Плывшее в Россию судно заблокировало пролив Босфор

Неполадки у танкера привели к приостановке движения через Босфор. Пока неизвестно, когда именно пролив снова откроют для судов.

Пролив Босфор временно недоступен для движения из-за судна, плывшего в Россию. Об этом информирует Минтранса Турции.

"Босфор временно перекрыт для транзита судов в обе стороны из-за технических неполадок у танкера Cordelia Moon, следовавшего из турецкого порта Ялова в Россию"

– пресс-служба министерства

Согласно предварительной информации, судно направлялось в Новороссийск под панамским флагом. Его длина превышает 270 метров.