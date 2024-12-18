Гахария не хочет оккупировать дворец президента Грузии

В оппозиции Грузии намечается раскол – не все готовы на радикальные меры поддержки президента Саломе Зурабишвили. Так, Георгий Гахария не оценил мысль оппозиционеров запереться вместе с ней в ее резиденции.

Лидер оппозиционной партии "За Грузию", экс-премьер Георгий Гахария раскритиковал озвученную сегодня другими оппозиционерами идею вместе с президентом Саломе Зурабишвили засесть в резиденции президента, когда истечет срок ее полномочий, и вместе с ней оставаться там, не впуская избранного президента, бывшего футболиста Михаила Кавелашвили даже после инаугурации 29 декабря.

"Идея свести протест к физической защите резиденции обесценивает этот протест"

– Гахария

Политик пояснил, что президента не делает легитимным ни какая-либо атрибутика, ни здание, где он находится.

Напомним, Саломе Зурабишвили, срок полномочий которой истекает 29 декабря, в день инаугурации нового президента, считает, что ее легитимность продлится и после этой даты. Поэтому политик сразу заявила, что не будет уходить из дворца.

Сегодня в поддержку этой инициативы выступила одна из лидеров коалиции "Сильная Грузия" Анна Долидзе. По ее словам, она предложила Зурабишвили, что оппозиционеры могут остаться вместе с ней 29 декабря в резиденции, которую они объявят единственным местом, где есть легитимный президент. Инициативу одобрил лидер "Коалиции за перемены" Ника Гварамия. Что думает по этому поводу Зурабишвили, пока не известно.