Вестник Кавказа

Инаугурация президента Грузии: стали известны подробности

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
29 декабря Грузия официально получит нового президента, которым станет Михаил Кавелашвили. Торжественная церемония пройдет в здании парламента страны.

Церемония инаугурации президента Грузии состоится 29 декабря в здании парламента. Для торжественной церемонии подготовили особый экземпляр конституции, который после церемонии станет музейным экспонатом, рассказал председатель парламента страны Шалва Папуашвили. 

"Специально к этому мероприятию мы напечатали инаугурационную Конституцию, которая впервые будет использована на этом мероприятии для принесения президентской клятвы"

– Шалва Папуашвили 

Сообщается, что церемония инаугурации Кавелашвили стартует в 11:00 и продлится около 40 минут. 

Отметим, что президентские выборы в Грузии прошли в середине декабря. Единственным кандидатом оказался представитель партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, который получил наибольшее количество голосов выборщиков. Оппозиционные деятели отвергли возможность участия в электоральном процессе. 

Напомним, что полномочия действующего главы страны Саломе Зурабишвили истекают 29 декабря, однако она заявила, что не покинет президентское кресло.

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