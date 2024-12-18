Инаугурация президента Грузии: стали известны подробности

Церемония инаугурации президента Грузии состоится 29 декабря в здании парламента. Для торжественной церемонии подготовили особый экземпляр конституции, который после церемонии станет музейным экспонатом, рассказал председатель парламента страны Шалва Папуашвили.
"Специально к этому мероприятию мы напечатали инаугурационную Конституцию, которая впервые будет использована на этом мероприятии для принесения президентской клятвы"
– Шалва Папуашвили
Сообщается, что церемония инаугурации Кавелашвили стартует в 11:00 и продлится около 40 минут.
Отметим, что президентские выборы в Грузии прошли в середине декабря. Единственным кандидатом оказался представитель партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, который получил наибольшее количество голосов выборщиков. Оппозиционные деятели отвергли возможность участия в электоральном процессе.
Напомним, что полномочия действующего главы страны Саломе Зурабишвили истекают 29 декабря, однако она заявила, что не покинет президентское кресло.