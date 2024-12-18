Вестник Кавказа

Туристы в Абхазии испугались проблем с электричеством

Туристы в Абхазии испугались проблем с электричеством
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские туроператоры заметили, что туристов насторожили проблемы с электроснабжением в Абхазии, поэтому многие стали отменять запланированный отдых. Для восстановления спроса республике потребуется масштабная рекламная кампания.

Туристы были обеспокоены ситуацией в Абхазии, связанной с постоянными отключениями электроэнергии, рассказал руководитель абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов.

«Люди стали переживать, отменять Новый год, и лето остановилось. Сейчас мы ждем информацию по февралю, когда будут приняты серьезные межгосударственные решения... Но запрета на поездку в Абхазию нет, отзыва уже отдыхающих из Абхазии тоже нет»

- Сергей Косилов

Он отметил, что Абхазии нужна мощная рекламная кампания на государственном уровне. С его слов, сейчас привлечением туристов больше занимаются туроператоры, чем блогеры.

На привлечение туристов также положительно скажется открытие аэропорта в Сухуме, добавил Сергей Косилов в разговоре с изданием Sputnik Абхазия.

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