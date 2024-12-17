Непогода не остановила уборку пляжей Анапы от мазута

Сегодня в Краснодарском крае прогнозируют штормовую погоду. Несмотря на это, работу по уборке пляжей продолжаются в Анапе и Темрюкском районе.

Борьба с последствиями экологической катастрофы продолжается в Анапе. Этому не мешают даже сложные погодные условия, рассказали в администрации города.

«Пока никаких ограничений в связи с погодными условиями нет»

- администрация Анапы

Работы по уборке пляжей города будут идти на 7 участках сегодня. Там будут принимать участие волонтеры, которым выдали все необходимые инструменты и специальную одежду. Для них работают 16 пунктов питания, вскоре откроется еще одна, отметили в городской администрации.

Уборка черноморского побережья продолжается и в Темрюкском районе. Там работают 420 добровольцев.

Отметим, что на побережье Кубани синоптики прогнозируют порывистый ветер до 25 м/с и высокие волны.