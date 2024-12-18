Спецборт МЧС с выжившими при крушении самолета летит в Баку

Из Актау в Баку направляется самолет МЧС Азербайджана, на борту находится часть пострадавших при авиакатастрофе граждан АР. Всего при крушении в Казахстане выжили 14 азербайджанцев.

Специальный самолет МЧС Азербайджана вылетел из Актау в Баку. Самолет перевозит на родину пострадавших при крушении рейса "Азербайджанских авиалиний" накануне.

Всего на борту самолета Баку-Грозный, который 25 декабря упал в Актау, находилось 67 человек, в авиакатастрофе выжили 29 человек, из них 14 граждане Азербайджана.

Самолет МЧС Азербайджана перевозит пострадавших, во время полета их состояние контролируют медики.

В аэропорту пострадавших проводили заместитель акима Мангистауской области Казахстана Тилеген Абишев и мэр Актау Абилкаир Байпаков.

"14 граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе, и 20 членов делегации Азербайджана, прибывшие вчера в Актау, вернулись в свою страну"

– администрация Мангистауской области