Вестник Кавказа

КамАЗ и ВАЗ столкнулись в Ереване

КамАЗ и ВАЗ столкнулись в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Два автомобиля столкнулись сегодня утром в столице Армении. В дорожно-транспортном происшествии погиб один человек.

В четверг, 26 декабря, в Ереване произошла авария с участием двух автомобилей – КамАЗ и ВАЗ. Об этом сообщают армянские средства массовой информации.

Согласно предварительным данным, столкновение случилось около 11:00 по местному времени (10:00 мск), передает shamshyan.com.

В результате происшествия погиб один человек. Еще двух с различными травмами доставили в медучреждение.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

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