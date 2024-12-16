Вестник Кавказа

Вылет рейса из Батуми в Москву внезапно отменили

Вылет рейса из Батуми в Москву внезапно отменили
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В аэропорту Батуми за несколько минут до вылета был отложен авиарейс в Москву. Сообщается, что задержка связана не с работой аэропорта, а с перевозчиком.

Сегодня самолет авиакомпании "Азимут" не вылетел из Батуми в Москву.

Вылет был отменен незадолго до расчетного времени - пассажиры уже разместились в салоне, их попросили покинуть самолет, передают СМИ.

В воздушной гавани Батуми отметили, что задержка связана с проблемами на стороне перевозчика. Грузинский аэропорт работает бесперебойно.

Пассажиры не получили объяснения причин произошедшего.

Днем в четверг вводились ограничения на работу аэропортов столичного авиаузла, позже ограничения Росавиации были сняты. Работа авиагаваней возобновилась.

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