Вестник Кавказа

Разлив мазута в Керченском проливе получит статус ЧП федерального масштаба

Разлив мазута в Керченском проливе получит статус ЧП федерального масштаба
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Последствия крушения танкеров на Кубани получат статус федеральной чрезвычайной ситуации, сообщил сегодня глава Крыма Сергей Аскенов. Крым будет работать по ее устранению во взаимодействии с властями Кубани.

Ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе будет присвоен статус федеральной чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщил сегодня в эфире телеканала "Крым 24" глава региона Сергей Аксенов.

"Данной ситуации по решению лидера будет присвоен статус федеральной ЧС. После комиссии будет принято решение. Тогда будут задействованы федеральные деньги. Все решения найдем"

- Сергей Аксенов

Такое решение по сложившейся ситуации с разливом мазута, угрожающей экологической катастрофой, принял президент РФ Владимир Путин, отметил глава региона, передает "Крым 24".

Также Аксенов подчеркнул, что Крым готов взаимодействовать по ликвидации ЧС в Черном море с Краснодарским краем.

Напомним, после крушения в море двух танкеров, перевозивших мазут, экологическая катастрофа наблюдается в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края. В Новороссийске сообщают о погибших дельфинах. Море снова штормит, что уже привело к повторным загрязнениям береговой линии Анапы, а также к распространению нефтепродуктов - их заметили неподалеку от Крыма - на участке от входа в Керченский пролив до Крымского моста.

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