В РУСАДА готовы к внезапной проверке WADA

Глава РУСАДА поведала, как на сегодняшний день обстоят дела в вопросе восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Она добавила, что российская организация готова к внезапным проверкам.

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассказала о текущих отношениях организации со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Вероника Логинова отметила, что стороны продолжают поддерживать диалог, передает ТАСС.

"С WADA мы продолжаем конструктивный диалог в части операционной деятельности. Дата аудита не назначена, но мы уверены в своей деятельности и готовы даже к внезапной проверке без предварительного уведомления, в лучших традициях допинг-контроля"

– глава РУСАДА

Она также поведала о ситуации с восстановлением статуса РУСАДА.

"Последнее, что слышали по этому поводу, – это то, что мы можем вернуться к нему только после того, как будет устранено критическое замечание. РУСАДА в 2024 году сделало все от себя зависящее для восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу"

– Вероника Логинова

Она уточнила, что они выстроили диалог с новыми главами Минспорта и думского комитета по физкультуре и спорту и выразили намерение поучаствовать в создании законопроекта, который отвечал бы требованиям WADA.

"С нетерпением жду начала нашего диалога с WADA по вопросу восстановления, для того чтобы все-таки убедиться в реальной независимости мировой антидопинговой системы"

– гендиректор организации

Напомним, РУСАДА было признано несоответствующим антидопинговому кодексу WADA в конце 2019 года.