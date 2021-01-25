В РУСАДА готовы к внезапной проверке WADA

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассказала о текущих отношениях организации со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Вероника Логинова отметила, что стороны продолжают поддерживать диалог, передает ТАСС.
"С WADA мы продолжаем конструктивный диалог в части операционной деятельности. Дата аудита не назначена, но мы уверены в своей деятельности и готовы даже к внезапной проверке без предварительного уведомления, в лучших традициях допинг-контроля"
– глава РУСАДА
Она также поведала о ситуации с восстановлением статуса РУСАДА.
"Последнее, что слышали по этому поводу, – это то, что мы можем вернуться к нему только после того, как будет устранено критическое замечание. РУСАДА в 2024 году сделало все от себя зависящее для восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу"
– Вероника Логинова
Она уточнила, что они выстроили диалог с новыми главами Минспорта и думского комитета по физкультуре и спорту и выразили намерение поучаствовать в создании законопроекта, который отвечал бы требованиям WADA.
"С нетерпением жду начала нашего диалога с WADA по вопросу восстановления, для того чтобы все-таки убедиться в реальной независимости мировой антидопинговой системы"
– гендиректор организации
Напомним, РУСАДА было признано несоответствующим антидопинговому кодексу WADA в конце 2019 года.