Вестник Кавказа

В РУСАДА готовы к внезапной проверке WADA

В РУСАДА готовы к внезапной проверке WADA
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава РУСАДА поведала, как на сегодняшний день обстоят дела в вопросе восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Она добавила, что российская организация готова к внезапным проверкам.

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассказала о текущих отношениях организации со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Вероника Логинова отметила, что стороны продолжают поддерживать диалог, передает ТАСС.

"С WADA мы продолжаем конструктивный диалог в части операционной деятельности. Дата аудита не назначена, но мы уверены в своей деятельности и готовы даже к внезапной проверке без предварительного уведомления, в лучших традициях допинг-контроля"

– глава РУСАДА

Она также поведала о ситуации с восстановлением статуса РУСАДА.

"Последнее, что слышали по этому поводу, – это то, что мы можем вернуться к нему только после того, как будет устранено критическое замечание. РУСАДА в 2024 году сделало все от себя зависящее для восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу"

– Вероника Логинова

Она уточнила, что они выстроили диалог с новыми главами Минспорта и думского комитета по физкультуре и спорту и выразили намерение поучаствовать в создании законопроекта, который отвечал бы требованиям WADA.

"С нетерпением жду начала нашего диалога с WADA по вопросу восстановления, для того чтобы все-таки убедиться в реальной независимости мировой антидопинговой системы"

– гендиректор организации

Напомним, РУСАДА было признано несоответствующим антидопинговому кодексу WADA в конце 2019 года.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1025 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В РУСАДА оценили перспективы создания антидопинговой лаборатории в России

В РУСАДА оценили перспективы создания антидопинговой лаборатории в России

Вопрос об участии россиян в Олимпиаде в Париже будет решать МОК

Вопрос об участии россиян в Олимпиаде в Париже будет решать МОК

РУСАДА объявило о завершении расследования по делу Валиевой

РУСАДА объявило о завершении расследования по делу Валиевой

Турецкий борец российского происхождения пожизненно отстранен за допинг

Турецкий борец российского происхождения пожизненно отстранен за допинг

РУСАДА начало расследование в отношении персонала Валиевой

РУСАДА начало расследование в отношении персонала Валиевой

РУСАДА обновило рекорд по числу дел о допинговых нарушениях

РУСАДА обновило рекорд по числу дел о допинговых нарушениях

Борца Биляла Махова дисквалифицировали за допинг

Борца Биляла Махова дисквалифицировали за допинг

РУСАДА за месяц завело 11 дел о возможных нарушений

РУСАДА за месяц завело 11 дел о возможных нарушений

WADA отказалось обжаловать решение CAS по делу РУСАДА

WADA отказалось обжаловать решение CAS по делу РУСАДА

РУСАДА не будет оспаривать решение CAS

РУСАДА не будет оспаривать решение CAS

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы