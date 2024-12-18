Вестник Кавказа

Абхазия выразила соболезнования в связи с трагедией с самолетом над Актау

Абхазия выразила соболезнования в связи с трагедией с самолетом над Актау
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
И.о. президента Абхазии выразил соболезнования президенту РФ в связи с авиакатастрофой с самолетом "Азербайджанских авиалиний", в которой погибли 38 человек, в том числе россияне.

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с крушением самолета AZAL, жертвами которого стали в том числе россияне.

"С болью в сердце восприняли весть об авиакатастрофе, которая унесла множество человеческих жизней, в том числе – граждан Российской Федерации"

– Бадра Гунба

В телеграмме и.о. главы государства от имени народа Абхазии выражаются искренние соболезнования семьям и близким жертв авиакатастрофы. Гунба также пожелал скорейшего выздоровления раненым.

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