США и ЕС потребовали перемирия на границе Израиля и Ливана

Большая группа стран, включая США и страны Евросоюза, вслед за Россией потребовали немедленного перемирия на ливанско-израильской границе и прекращения огня в секторе Газа.

Большая группа стран, включающая США, страны Евросоюза, Австралию, Канаду, Японию, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар призвали Израиль и Ливан к немедленному прекращению огня на границе, говорится в совместном заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Мы призываем к немедленному 21-дневному прекращению огня вдоль ливанско-израильской границы, чтобы обеспечить место дипломатии для достижения дипломатического урегулирования"

- Белый дом

Также эти страны призвали обеспечить выполнение резолюции Совета Безопасности ООН 2735 о договоренности между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых в анклаве заложников.

Ранее за немедленную остановку эскалации на Ближнем Востоке призвала Россия, заявил на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

"Поиск непростых решений для истощающих регион кризисов, в том числе ливанского, возможен только через диалог. Необходимо немедленно остановить раскручивание спирали насилия, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля. Призываем к немедленному прекращению боевых действий, что предотвратило бы дальнейшее кровопролитие и создало бы условия для возвращения процесса урегулирования в политико-дипломатическое русло"

- Сергей Вершинин

Напомним, Ливан и Израиль сейчас фактически находятся в состоянии войны с октября 2023 года. Перестрелки и авиаудары продолжаются и сегодня, по израильскому законодательству Ливан – это враждебное государство. Несмотря на то, что Тель-Авив беспокоило наличие в Ливане палестинских группировок и сирийских военных, Бейрут не вмешивался в конфликт Израиля с соседями и соблюдал нейтралитет, однако после начала войны Израиля и Палестины ливанская "Хезболла" заявила о поддержке ХАМАС. С этого момента на границе двух стран постоянно происходят боестолкновения, которые продолжаются до сих пор.