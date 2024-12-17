Вестник Кавказа

Проект Каспийского кластера получит дополнительное финансирование

Проект Каспийского кластера получит дополнительное финансирование
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестан получит дополнительные средства из бюджета на проект Каспийского прибрежного кластера. Запустить комплекс планируется в 2027 году.

Каспийский прибрежный кластер в Дагестане получит финансирование в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал". Поддержка начнет поступать со следующего года, поведали в пресс-службе правительства РФ. 

Отмечается, что финансирование будет поступать как на модернизацию транспорта и коммуникаций туристических комплексов, так и на приведение в порядок общественных пространств, обустройство береговой линии, сооружения причалов. 

Сообщается, что дополнительную поддержку на проекты туристических кластеров получат также Крым и Краснодарский край. 

Напомним, что Каспийский прибрежный кластер – это туристический проект на территории нескольких районов Дагестана. Планируется строительство 20 гостиниц в течение ближайших двух лет. Первых гостей туристическая зона примет в 2027 году.

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