Проект Каспийского кластера получит дополнительное финансирование

Дагестан получит дополнительные средства из бюджета на проект Каспийского прибрежного кластера. Запустить комплекс планируется в 2027 году.

Каспийский прибрежный кластер в Дагестане получит финансирование в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал". Поддержка начнет поступать со следующего года, поведали в пресс-службе правительства РФ.

Отмечается, что финансирование будет поступать как на модернизацию транспорта и коммуникаций туристических комплексов, так и на приведение в порядок общественных пространств, обустройство береговой линии, сооружения причалов.

Сообщается, что дополнительную поддержку на проекты туристических кластеров получат также Крым и Краснодарский край.

Напомним, что Каспийский прибрежный кластер – это туристический проект на территории нескольких районов Дагестана. Планируется строительство 20 гостиниц в течение ближайших двух лет. Первых гостей туристическая зона примет в 2027 году.