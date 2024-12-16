В Дагестане филармонию восстановят за 500 млн рублей

В будущем году в Дагестане стартует ремонт филармонии - зданию более 100 лет, с 2004 года оно находится в аварийном состоянии. Работы оцениваются в 500 млн рублей.

Капитальный ремонт Дагестанской государственной филармонии планируют начать в следующем году, на работы будет выделено около 500 млн рублей, рассказали в Минкульте региона, передает ТАСС.

"На восстановление исторического облика с 2025 по 2027 годы предусмотрено более 338 млн рублей региональных средств. А за счет федерального бюджета за 2026 - 2028 годы планируется оборудовать филармонию - это чуть более 151 млн рублей"

– министр Зарема Бутаева

Здание было построено в 1904 году, в этом году ему исполнилось 120 лет, при этом последние 20 лет филармония находится в аварийном состоянии и мероприятия в ней не проводятся.