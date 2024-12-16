Вестник Кавказа

Минводы стали популярнее у туристов на новогодние праздники

Новогодние украшения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Популярность отдыха в Минеральных Водах на Ставрополье на Новый год 2025 увеличилась на 26%. Рост показателей наблюдается также в Ялте.

Туристы стали чаще бронировать отдых на Новый год 2025 в Минеральных Водах на Ставрополье: рост составил 26%, согласно исследованию Минэкономразвития РФ и сервиса бронирования «Островок».

«Среди регионов Юга и Северного Кавказа значительный рост наблюдается в Минеральных Водах - на 26% относительно прошлого года, в Ялте - на 23%, в Махачкале - на 18%, в Пятигорске и Краснодаре - на 15%, во Владикавказе - на 11%, в Геленджике - на 5%»

- исследование

Оно также показало, что в топ самых востребованных южных направлений на Новый год вошли Сочи, Краснодар и курорт Красная Поляна.

Новогодние праздники – период путешествий вместе с семьей. Обычно туристы с детьми выбирают отдых в больших городах, санаториях или горнолыжных курортах, передал представитель Минэкономразвития РФ Георгий Груша в разговоре с ТАСС.

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