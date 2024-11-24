Вестник Кавказа

В Чечне ввели в оборот новые купюры

В Чечне ввели в оборот новые купюры
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Чеченской Республике ввели в оборот обновленные купюры номиналом в 5 тыс рублей. Купюры старого образца также сохраняются в обороте.

Купюры с новым дизайном ввели в оборот в Чечне. В обращение в республике поступили банкноты номиналом в 5 тыс рублей, передали в пресс-службе регионального отделения Банка России.  

Отмечается, что обновленные банкноты появляются в обороте постепенно, процесс замены может затянуться на несколько лет. 

Также в ЦБ отметили, что обменивать старые банкноты на новые не следует: купюры разного дизайна имеют равный экономический вес и свободно принимаются. 

Отметим, что новые купюры в 5 тыс рублей были разработаны в конце прошлого года. Дизайн посвящен достопримечательностям Екатеринбурга и Урала. Функционально банкноты стали удобнее для слабовидящих, а также получили новую систему защиты.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1275 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Кабмин РФ запретил майнинг

Кабмин РФ запретил майнинг

Мощный пожар на 1,5 тысяч &quot;квадратов&quot; потушили в чеченском селе

Мощный пожар на 1,5 тысяч "квадратов" потушили в чеченском селе

Четверо доставлены в больницу после взрыва газа в Чечне

Четверо доставлены в больницу после взрыва газа в Чечне

Первый контейнерный терминал открыли на станции Грозный

Первый контейнерный терминал открыли на станции Грозный

Кавказский инвестиционный форум 2025 проведут в Минводах

Кавказский инвестиционный форум 2025 проведут в Минводах

Путин: Грозный – это чудо

Путин: Грозный – это чудо

Путин одобрил идею строительства скоростной магистрали до Махачкалы и Грозного

Путин одобрил идею строительства скоростной магистрали до Махачкалы и Грозного

Турпоток в Чечню может увеличиться в 2 раза в 2025 году

Турпоток в Чечню может увеличиться в 2 раза в 2025 году

Автобус связал Грозный и Самару

Автобус связал Грозный и Самару

Чечня стала популярнее у российских туристов

Чечня стала популярнее у российских туристов

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы