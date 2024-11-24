В Чечне ввели в оборот новые купюры

В Чеченской Республике ввели в оборот обновленные купюры номиналом в 5 тыс рублей. Купюры старого образца также сохраняются в обороте.

Купюры с новым дизайном ввели в оборот в Чечне. В обращение в республике поступили банкноты номиналом в 5 тыс рублей, передали в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Отмечается, что обновленные банкноты появляются в обороте постепенно, процесс замены может затянуться на несколько лет.

Также в ЦБ отметили, что обменивать старые банкноты на новые не следует: купюры разного дизайна имеют равный экономический вес и свободно принимаются.

Отметим, что новые купюры в 5 тыс рублей были разработаны в конце прошлого года. Дизайн посвящен достопримечательностям Екатеринбурга и Урала. Функционально банкноты стали удобнее для слабовидящих, а также получили новую систему защиты.