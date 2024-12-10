Эрдоган позвонил президенту Азербайджана по случаю дня рождения

Сегодня президент Азербайджана отмечает день рождения. По этому поводу ему позвонил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и поздравил с 63-летнием. В ходе разговора стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении братских отношений между странами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и поздравил его с днем рождения.

Турецкий лидер пожелал ему успехов в деятельности и крепкого здоровья. В ответ президент Азербайджана поблагодарил за поздравление и проявленное внимание.

Эрдоган также поздравил с избранием Азербайджана членом D-8. Ильхам Алиев еще раз поблагодарил Турцию за поддержку в этом направлении.

«В ходе беседы были обсуждены процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, вопросы региональной безопасности. С удовлетворением были отмечены позитивные подвижки в Сирии после падения режима Асада, согласованы совместные усилия по социально-экономическому развитию Сирии»

- пресс-служба президента Азербайджана

Также главы стран переговорили о перспективах сотрудничества и выразили уверенность, что отношения Азербайджана и Турции будут развиваться исключительно в рамках братского и стратегического партнерства.