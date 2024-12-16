Вестник Кавказа

Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву и поздравил с днем рождения

Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву и поздравил с днем рождения
© Фото: сайт президента Азербайджана
Президент РФ сегодня позвонил президенту Азербайджана по случаю дня рождения. Он пожелал коллеге успехов и выразил уверенность в успешном развитии отношений Москвы и Баку.

Сегодня российский лидер Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и поздравил его с днем рождения.

Отметим, что накануне от президента РФ была направлена также поздравительная телеграмма президенту АР.

В телефонном разговоре Владимир Путин еще раз поздравил Ильхама Алиева с 63-летием, пожелал коллеге успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья. Президент Азербайджана выразил благодарность за проявленное внимание и поздравление.

В рамках беседы главы государств отметили значение взаимных визитов и встреч. Было подчеркнуто, что важный вклад в дальнейшее укрепление двусторонних отношений РФ и АР внес государственный визит, совершенный Владимиром Путиным в Азербайджан в 2024 году.

Также стороны выразили уверенность, что стратегическое партнерство и союзнические отношения России и Азербайджана будут и впредь успешно развиваться. Владимир Путин и Ильхам Алиев обменялись мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества.

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