Новый год в Абхазии: крупные отели будут заполнены туристами

Власти Абхазии признают, что турпоток в Абхазию на Новый год 2025 будет ниже, чем в прежние годы, но все же уверены, что в крупных гостиницах на новогодние праздники постояльцев будет много.

Большие отели в Абхазии, несмотря на недавние проблемы со светом в республике, не только не останутся без гостей на Новый год, но и будут заполнены клиентами, такое мнение выразил главный специалист отдела анализа и прогнозирования Минтуризма Таращ Хутаба.

Чиновник признал, что туры в Абхазию, в том числе и на Новый год, сейчас продаются гораздо хуже, чем хотелось бы.

"Это не тот уровень, который был в прошлом году, но продажи есть – крупные отели будут заполнены туристами под новогодние праздники"

– Хутаба

Он констатировал, что крупные компании остаются на плаву всегда, независимо от сложностей и давления, передает Sputnik.

Кроме того, Хутаба обратил внимание на то, что отрицательный информационный фон, который сложился в последнее время вокруг Абхазии в связи с политическим кризисом и энергодефицитом, плохо влияет на малый и средний туристический бизнес.