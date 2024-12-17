Вестник Кавказа

Тегеран и Дамаск обсуждают возобновление работы своих посольств

Тегеран и Дамаск обсуждают возобновление работы своих посольств
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран и Сирия ведут переговоры о возобновлении работы посольств стран. Тегеран настаивает на необходимости создания правительства на основе волеизъявления народа.

Иранское руководство обсуждает с сирийской стороной вопрос возобновления работ посольств в Тегеране и Дамаске, сообщила представитель МИД ИРИ Фатеме Мохаджерани.

Она отметила, что между двумя государствами ведутся дипломатические консультации, пишет издание «Тасним».

Дипломат также подчеркнула важность предотвращения «роста и развития терроризма» в Сирии для обеспечения безопасности в самой стране и в соседних странах.

Сотрудник МИД добавила, что Тегеран настаивает на необходимости создания правительства Сирии на основе волеизъявления народа и защиты целостности.

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