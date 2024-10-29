Вестник Кавказа

Саакашвили останется за решеткой по делу о незаконном пересечении границы

Саакашвили Михаил
© Фото: Сайт президента Грузии
Суд оставил экс-президента Грузии под стражей. В сентябре 2021 года Михаил Саакашвили тайно прибыл в Грузию, а 1 октября он был задержан в Тбилиси.

Городской суд в Тбилиси оставил бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили за решеткой по уголовному дело о пересечении государственной границы в 2021 году.

Возражения адвокатов Саакашвили, которые говорили, что и без этого дела экс-глава страны находится в заключении и отбывает наказании по другим приговорам, судьи не учли.

Отмечается, что в ближайшее время суд внесет Саакашвили приговор по данному делу.

Напомним, экс-президент незаконно пересек грузинскую границу в конце сентября 2021 года. 1 октября он был пойман в Тбилиси и помещен в тюрьму в Рустави.

Сейчас Саакашвили находится в гражданской клинике «Вивамед» в Тбилиси, куда был переведен 12 мая 2022 года. Бывший руководитель считает свое задержание незаконным.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1550 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Москва готова к нормализации отношений с Тбилиси

Москва готова к нормализации отношений с Тбилиси

Что и почему происходит в Грузии?

Что и почему происходит в Грузии?

Грузия и ЕС: как Тбилиси уходит от Запада?

Грузия и ЕС: как Тбилиси уходит от Запада?

Помилование не поможет Саакашвили – премьер Грузии

Помилование не поможет Саакашвили – премьер Грузии

Саакашвили призвал оппозицию перестать играть в балеринок в Грузии

Саакашвили призвал оппозицию перестать играть в балеринок в Грузии

Саакашвили дал указания оппозиции из тюрьмы

Саакашвили дал указания оппозиции из тюрьмы

Оппозиция торопит Зурабишвили в помиловании Саакашвили

Оппозиция торопит Зурабишвили в помиловании Саакашвили

Саакашвили не выйдет из тюрьмы при амнистии

Саакашвили не выйдет из тюрьмы при амнистии

Саакашвили попросил Зурабишвили помиловать его

Саакашвили попросил Зурабишвили помиловать его

Саакашвили призвал протестовать на улицах

Саакашвили призвал протестовать на улицах

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы