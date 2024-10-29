Саакашвили останется за решеткой по делу о незаконном пересечении границы

Суд оставил экс-президента Грузии под стражей. В сентябре 2021 года Михаил Саакашвили тайно прибыл в Грузию, а 1 октября он был задержан в Тбилиси.

Городской суд в Тбилиси оставил бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили за решеткой по уголовному дело о пересечении государственной границы в 2021 году.

Возражения адвокатов Саакашвили, которые говорили, что и без этого дела экс-глава страны находится в заключении и отбывает наказании по другим приговорам, судьи не учли.

Отмечается, что в ближайшее время суд внесет Саакашвили приговор по данному делу.

Напомним, экс-президент незаконно пересек грузинскую границу в конце сентября 2021 года. 1 октября он был пойман в Тбилиси и помещен в тюрьму в Рустави.

Сейчас Саакашвили находится в гражданской клинике «Вивамед» в Тбилиси, куда был переведен 12 мая 2022 года. Бывший руководитель считает свое задержание незаконным.