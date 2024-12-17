Вестник Кавказа

Миллер поздравил с днем рождения Ильхама Алиева

Миллер поздравил с днем рождения Ильхама Алиева
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанский лидер получил поздравительное письмо по случая своего дня рождения от главы "Газпрома". В нем, в частности, Алексей Миллер пожелал президенту республики реализации намеченных планов.

Председатель правления "Газпрома" поздравил президента Азербайджана с 63-летием. Об этом сказано в сообщении, размещенном 24 декабря на портале главы азербайджанского государства.

"Сердечно поздравляю Вас с днем рождения от имени Совета директоров Публичного акционерного общества "Газпром" и от себя лично"

– Алексей Миллер

Он также пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья и реализации всех намеченных планов.

"Искренне желаю вам крепкого здоровья, мира, новых больших достижений в вашей эффективной деятельности на благо азербайджанского народа, успешной реализации планов развития вашей страны"

– глава российской компании

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