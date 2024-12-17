Грузинский премьер позвонил Ильхаму Алиеву

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Глава грузинского правительства поздравил азербайджанского президента с днем рождения.
Сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Глава правительства Грузии поздравил Ильхама Алиева с днем рождения. Ираклий Кобахидзе пожелал президенту Азербайджана успехов в его деятельности на посту главы государства и крепкого здоровья.
Ильхам Алиев выразил благодарность за внимание, проявленное премьер-министром Грузии, и поздравление.
Во время разговора стороны выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии дружественных азербайджано-грузинских отношений в различных областях. Кроме того, Ильхам Алиев и Ираклий Кобахидзе обменялись мнениями о перспективах сотрудничества Баку и Тбилиси и новых контактах в 2025 году.