Патриарх Кирилл позвонил Ильхаму Алиеву

Сегодня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по телефону поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения. В ходе беседы глава РПЦ обратил внимание на успешное развитие сотрудничества Москвы и Баку.

Во вторник Патриарх Московский и всея Руси Кирилл позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В ходе разговора он поздравил главу государства с днем рождения. Ильхам Алиев выразил благодарность за внимание, проявленное главой РПЦ, и поздравление.

Участники беседы обратили внимание на успешное развитие российско-азербайджанского сотрудничества, а также отметили вклад в него двусторонних связей в гуманитарной сфере.

В ходе разговора была также подчеркнута роль, которую визиты Патриарха Кирилла в Азербайджан сыграли для укрепления гуманитарного сотрудничества.

Кроме того, Ильхам Алиев и Патриарх Кирилл отметили успешное совершение работ, связанных с сохранением религиозно-духовных ценностей в России и Азербайджане.