Вестник Кавказа

Сколько путешествий по стране совершили россияне в 2024 году?

Сколько путешествий по стране совершили россияне в 2024 году?
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Туроператоры подсчитали, сколько путешествий по стране совершили российские туристы. К концу 2024 года цифра может достигнуть 100 млн поездок, считая тех, кто размещался в апартаментах.

Российские туристы совершили около 100 млн поездок по стране, если считать путешественников, остановившихся в апартаментах, передали в АТОР.

Самые популярные направления внутреннего туризма в России:

  • Краснодарский край;
  • Кавминводы;
  • Москва и МО;
  • Северный Кавказ.

В наступающем году АТОР прогнозирует сохранение спроса на внутренние поездки, по некоторым направлениям возможен рост. Это станет возможным за счет расширения туристических программ. Помимо этого, в будущем основной курс Минэкономразвития будет направлен на развитие инфраструктуры для путешественников – строительстве отелей, парков и других точек притяжения.

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