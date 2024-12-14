Сколько путешествий по стране совершили россияне в 2024 году?

Туроператоры подсчитали, сколько путешествий по стране совершили российские туристы. К концу 2024 года цифра может достигнуть 100 млн поездок, считая тех, кто размещался в апартаментах.

Российские туристы совершили около 100 млн поездок по стране, если считать путешественников, остановившихся в апартаментах, передали в АТОР.

Самые популярные направления внутреннего туризма в России:

Краснодарский край;

Кавминводы;

Москва и МО;

Северный Кавказ.

В наступающем году АТОР прогнозирует сохранение спроса на внутренние поездки, по некоторым направлениям возможен рост. Это станет возможным за счет расширения туристических программ. Помимо этого, в будущем основной курс Минэкономразвития будет направлен на развитие инфраструктуры для путешественников – строительстве отелей, парков и других точек притяжения.