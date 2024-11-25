Отдых в Турции на Новый год: отели Антальи будут загружены на 90%

Загруженность отелей в Анталье может достигнуть 90% на новогодние каникулы 2025. Отдых на турецком курорте бронируют не только туристы из Европы, но и России.

Отели и гостиницы в Анталье в Турции будут загружены почти полностью на новогодние праздники 2025, согласно прогнозу туроператоров.

«С 20 декабря по 10 января нас ожидает период серьезной интенсивности. Помимо Европы, Россия присылает серьезные заявки на бронирование как на новогоднюю ночь, так и на 6 января. Наши отели в Анталье в период новогодних праздников будут заполнены более чем на 90 процентов»

- глава Ассоциации отельеров и туроператоров Средиземноморского региона Каан Кавалоглу

Число бронирований отдыха в Турции на Новый год в целом увеличилось на 20%. При этом выросли и цены на внутренние туры.

Напомним, что по прогнозам российских туроператоров число туристов из РФ, посетивших Турцию в 2024 году, достигнет 6,8 поездок. Особой популярностью пользуется Анталья, на нее приходится около 60% всех посещений.