Свыше 25 тыс сирийских беженцев вернулись из Турции

Из Турции в Сирию вернулись более 25 тыс беженцев. В Дамаске и других городах появятся департаменты по миграции.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о возвращении сирийских беженцев домой после падения правительства Башара Асада.

Глава ведомства отметил, что возвращение 25 тыс сирийцев произошло за последние 15 дней.

Он добавил, что в зданиях турецких дипмиссий в Дамаске и других городах Сирии появятся департаменты по миграции, которые будут помогать в дальнейшем возвращении беженцев.

Стоит добавить, что после начала вооруженного конфликта в Сирии в 2011 году сирийско-турецкую границу пересекли миллионы человек. Сейчас в Турции находятся около 3 млн беженцев.