На Кубани уничтожили целый склад боеприпасов времен войны

Местные жители в кубанском селе во время проведения полевых работ на одном из полей обнаружили целый склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны, на котором хранились мины и снаряды.

Жители села Молдаванское в Краснодарском крае при проведении сельскохозяйственных работ на местном поле обнаружили страшную находку времен Великой Отечественной войны: под слоем земли на поле были складированы артиллерийские снаряды разного калибра, а также минометные мины и гранаты, сообщает пресс-служба Росгвардии.

"Взрывотехники Росгвардии обследовали и уничтожили более 50 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных на одном из полей близ села Молдаванского местными жителями при проведении земляных работ"

- Росгвардия

Со всеми предосторожностями боеприпасы перенесли в местный карьер, где их и уничтожили накладным зарядом специалисты-взрывотехники, говорится в сообщении, передает "Интерфакс".