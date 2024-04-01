Строители нефтепровода на Кубани наткнулись на страшную находку

Работы по прокладке маршрута нового нефтепровода, проводившиеся на Кубани, пришлось остановить из-за находки времен Великой Отечественной войны – ею оказались более десятка снарядов, пролежавших в земле долгие десятилетия.

При прокладывании нефтепровода в Крымском районе Краснодарского края строители наткнулись на боеприпасы, лежавшие здесь со времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по региону.

"В станице Неберджаевской Крымского района рабочие проверяли участок для прокладывания нефтепровода и заметили в грунте опасные предметы. Среди них оказались - семь артиллерийских снарядов калибра 76 и 102 мм, три минометные мины и граната Ф-1"

- Росгвардия по Краснодарскому краю

Еще один боеприпас времен войны - гранату РГД-33 - выловил во время рыбалки из реки Володарки житель хутора Шептальского, передает "Интерфакс".

Все опасные находки взрывотехники идентифицировали как боеприпасы времен войны, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности их вывезли на полигон и уничтожили накладным зарядом, добавили в пресс-службе ведомства.