Вестник Кавказа

Пожар на базе отдыха в Краснодарском крае: найдены оружие и патроны

Пожар на базе отдыха в Краснодарском крае: найдены оружие и патроны
Неожиданная находка была сделана на сгоревшей базе отдыха "Водолей" в Апшеронском районе. На месте возгорания специалисты нашли оружие вместе с боеприпасами. Возбуждено уголовное дело.

Оружие и боеприпасы были обнаружены на базе отдыха, которая сгорела накануне в Гуамском ущелье, о странной находке рассказали в кубанском управлении Следкома.

В ведомстве напомнили, что накануне на базе отдыха, действовавшей в станице Нижегородская, начался пожар. Не обошлось без пострадавших: местный житель был госпитализирован с ранениями.

"После локализации возгорания на базе отдыха были обнаружены оружие и боеприпасы, которые изъяты экспертами ЭКЦ ГУ МВД по краю для проведения соответствующих экспертиз"

– управление

Отметим, что дело открыто по статье 238 Уголовного кодекса. Расследуется факт оказания небезопасных услуг.

С какого места начался пожар и почему, пока не известно. Вопрос выясняется, в расследовании участвуют спасатели.

В кубанских экстренных службах отметили, что на пепелище нашли части ручного пулемета Калашникова и полсотни патронов, передает "Интерфакс".

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