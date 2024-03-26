Ущерб от пожара на турбазе в Гуаме составил 45 млн рублей

Пожар накануне вспыхнул на турбазе в районе Гуамского ущелья в Краснодарском крае. Ущерб от ЧП оценен в 45 млн рублей.

Туристическая база "Водолей" горела в воскресенье в Апшеронском районе Краснодарского края, сегодня специалисты оценивали ущерб.

По данным экстренных служб края, ущерб об пожара на туристической базе оценен в 45 млн рублей.

Огонь затронут 500 кв м, пожар мог начаться от вспышки газовоздушной смеси из газового баллона. Постояльцы были эвакуированы, один из отдыхающих пострадал, мужчина госпитализирован.

Начато следствие по делу в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

База отдыха «Водолей» находится вблизи заповедных территорий Гуамского ущелья. Круглый год туристы здесь наслаждаются красивой природой и купаются в подогреваемых бассейнах под открытым небом.