В Апшеронском районе горел "Водолей"

На Кубани произошло возгорание на одной из местных турбаз. Погибших нет, единственный пострадавший получил травму во время эвакуации.

Сегодня днем между станицей Нижегородская и хутором Красный Дагестан (Апшеронский район Краснодарского края) загорелась туристическая база "Водолей". По предварительным данным, к пожару привело неосторожное обращение с газовым баллоном.

Вспышка газовоздушной смеси спровоцировала быстрое распространение огня по объектам турбазы. Сотрудники "Водолея" вывели с территории порядка пятидесяти отдыхающих и вызвали пожарных.

Пожар удалось остановить только к моменту, когда его площадь достигла 500 кв м. Огонь был ликвидирован в течение трех часов после этого.

По счастью во время пожара никто не погиб, один из туристов получил перелом ноги, когда спасался с турбазы. Решение об уголовном расследовании инцидента пока не принято.