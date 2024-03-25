Вестник Кавказа

В Апшеронском районе горел "Водолей"

В Апшеронском районе горел "Водолей"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Кубани произошло возгорание на одной из местных турбаз. Погибших нет, единственный пострадавший получил травму во время эвакуации.

Сегодня днем между станицей Нижегородская и хутором Красный Дагестан (Апшеронский район Краснодарского края) загорелась туристическая база "Водолей". По предварительным данным, к пожару привело неосторожное обращение с газовым баллоном.

Вспышка газовоздушной смеси спровоцировала быстрое распространение огня по объектам турбазы. Сотрудники "Водолея" вывели с территории порядка пятидесяти отдыхающих и вызвали пожарных.

Пожар удалось остановить только к моменту, когда его площадь достигла 500 кв м. Огонь был ликвидирован в течение трех часов после этого.

По счастью во время пожара никто не погиб, один из туристов получил перелом ноги, когда спасался с турбазы. Решение об уголовном расследовании инцидента пока не принято.

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