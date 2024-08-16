Россияне смогут отдыхать на пакистанских курортах

В скором времени для российских туристов могут открыться курорты Пакистана - министр энергетики страны пригласил их посетить курорт Скарду в Гималаях, к тому же такой отдых будет для наших туристов довольно бюджетным.

В Пакистане немало живописнейших мест для российских туристов, и им следует обязательно воспользоваться возможностью посетить их: шоком для россиян будет новый пакистанский курорт Скарду, который расположен в северных районах страны в горах Гималаев, рассказал министр энергетики Пакистана Аваис Легари.

"Я думаю, что авиасообщение и возможность финансовых расчетов могут открыть новое направление для российских туристов, особенно зимой. Пакистан - это рай. Пакистан также открыл сейчас одно из своих самых красивых туристических направлений - Скарду, которое находится в северных районах, где расположены Гималайские горы. У нас есть международное авиасообщение туда"

- Аваис Легари

В Пакистане множество других интересных для туристов мест – это береговые линии, красивые природные пустыни и масса других очень привлекательных мест для туристов, - добавил министр.

Еще один приятный аспект - Россия и Пакистан обсуждают возможность запуска российской платежной системы "Мир", а значит, отдых в стране для россиян будет не только познавательным, но и бюджетным, поведал Легари.

Механизм расчетов – это очень важный для страны приоритет, и внедрение платежной системы "Мир" в нашей торговой деятельности и экономическом сотрудничестве выведет страну на новый уровень, - добавил министр.