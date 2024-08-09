Пакистан стал доступнее для российских туристов

Визовый режим упростили в Пакистане для 126 стран. В их число также входит и Россия, рассказали в местных медиа.
«Сборы за электронную визу e-Visa для посетителей из 126 стран с 14 августа отменены, а процесс подачи заявлений будет значительно упрощен. Для этих стран виза будет выдаваться бесплатно как для туристических, так и для деловых целей. При этом виза на 90 дней будет выдаваться в течение 24 часов»
- пакистанские СМИ
Кроме того, в планах пакистанских властей находится сокращение вопросов для туристической анкеты. Их число сократится со 100 до 30.
Жители государств Персидского залива, среди которых – Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Оман, Катар и Кувейт.
«Это смягчение визового режима поможет сделать Пакистан привлекательным местом для инвестиций и туризма»
- премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф