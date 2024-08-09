Вестник Кавказа

Пакистан стал доступнее для российских туристов

Пакистан стал доступнее для российских туристов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Пакистана решили упростить визовый режим для большого числа иностранных путешественников. В список попали и российские туристы.

Визовый режим упростили в Пакистане для 126 стран. В их число также входит и Россия, рассказали в местных медиа.

«Сборы за электронную визу e-Visa для посетителей из 126 стран с 14 августа отменены, а процесс подачи заявлений будет значительно упрощен. Для этих стран виза будет выдаваться бесплатно как для туристических, так и для деловых целей. При этом виза на 90 дней будет выдаваться в течение 24 часов»

- пакистанские СМИ

Кроме того, в планах пакистанских властей находится сокращение вопросов для туристической анкеты. Их число сократится со 100 до 30.

Жители государств Персидского залива, среди которых – Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Оман, Катар и Кувейт.

«Это смягчение визового режима поможет сделать Пакистан привлекательным местом для инвестиций и туризма»

- премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф

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