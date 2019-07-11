С прилавков магазинов могут пропасть кубанские томаты

Специалисты Россельхознадзора ввели карантин на Кубани из-за вируса у тепличных помидоров – для людей он неопасен, однако может уничтожить до 80% урожая томатов, которые так и не дойдут до прилавков магазинов.

Вирус коричневой морщинистости томатов обнаружили эксперты Россельхознадзора, проводя внеплановую проверку в одном из крупных тепличных хозяйств в Краснодарском крае: во избежание его распространения на другие аналогичные хозяйства они установили карантинную зону, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления надзорного ведомства.

Площадь пораженного участка составила 8,7 га – ведомство направило руководству комплекса и местным властям программу по локализации очага вируса и ликвидации его популяции, передает "АиФ-Юг".

Напомним, вирус коричневой морщинистости плодов томата (ToBRFV) - опасный патоген таких овощных культур, как томат и перец. Впервые вирус был обнаружен и описан в 2015 году в Иордании и Израиле, а его опасность заключается в том, что он передается механическим путем во время обработки растений, и транспортировки плодов, а значит, может заразить и здоровые овощи.

Характерная особенность заболевания - мозаичный рисунок на самых молодых листьях верхушки и побегах. Он способен погубить до 80% урожая, и хотя для человека он совершенно не опасен, на прилавках магазинов аппетитных кубанских томатов явно может стать намного меньше.